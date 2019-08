Stati Uniti: i 4 ex presidenti Yellen, Bernanke, Greenspan e Volcker difendono indipendenza Fed

Daniela La Cava 6 agosto 2019 - 15:22

MILANO (Finanza.com)

Salvaguardare l'indipendenza della Federal Reserve (Fed) e l’operato dell'attuale governatore Jerome Powell, dopo le numerose critiche mosse dal presidente Usa, Donald Trump. L'ultima solo qualche giorno fa via Twitter. Queste le motivazioni che hanno spinto quattro ex presidenti dell'istituto centrale Usa a rompere il silenzio e scendere in campo."Siamo uniti nella convinzione alla Fed e al suo presidente debba essere permesso di agire in modo indipendente e nel migliore interesse dell'economia, liberi da pressioni politiche a breve termine e, in particolare, senza la minaccia di allontanamento dei leader della Fed per motivi politici ", hanno dichiarato Janet Yellen, Ben Bernanke, Alan Greenspan e Paul Volcker in un editoriale co-firmato sul quotidiano finanziario Usa."È fondamentale preservare la capacità della Federal Reserve di prendere decisioni sulla base dei migliori interessi della nazione, e non su quelli di un ristretto gruppo di politici", hanno aggiunto gli ex presidenti della Fed.