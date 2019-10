Stati Uniti: calendario fitto di dati, con Pil e meeting Fed su tassi in primo piano

Daniela La Cava 30 ottobre 2019 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

Calendario fitto di dati per gli Stati Uniti, con la riunione della Federal Reserve (Fed) che rappresenta il market mover di giornata. Nel corso della giornata è atteso anche la pubblicazione (in uscita alle 13.15) degli occupati ADP sul settore privato e il Pil del terzo trimestre atteso in rallentamento nella lettura flash in uscita alle 13.30."I riflettori saranno comunque puntati sulla riunione della Fed, che ci attendiamo tagli ancora i tassi, veicolando probabilmente un messaggio che dopo il terzo taglio consecutivo potrà esserci una pausa sia perché si tratta di tagli 'di assicurazione', ovvero di un aggiustamento di metà ciclo, sia perché è necessario ora vedere come si modificherà il quadro internazionale e come l’economia domestica risponderà alle mosse adottate finora", commentano gli esperti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo in vista della decisione della banca centrale Usa sui tassi prevista questa sera alle 19 ora italiana. Seguirà la conferenza stampa del presidente Jerome Powell.