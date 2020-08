Stati Uniti: Mnuchin, amministrazione Trump pronta a riprendere colloqui su piano aiuti

Daniela La Cava 10 agosto 2020 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

Il segretario al Tesoro statunitense, Steven Mnuchin, ha dichiarato che l'amministrazione Trump è aperta a riprendere i colloqui con i leader democratici sul fronte del piano di aiuti post coronavirus e "offrirebbe più denaro" per cercare di raggiungere un compromesso. E' quanto si legge in una intervista rilasciata a Cnbc. "Il presidente è determinato a spendere quanto necessario", ha aggiunto Mnuchin che non ha tuttavia fornito alcuna indicazione o tempistica su quando le parti potrebbero riprendere le discussioni.