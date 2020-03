Stati Uniti: Mnuchin, al più presto l'approvazione del Senato per maxi-piano di sostegno

Valeria Panigada 23 marzo 2020 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

Ilsegretario del Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha fatto sapere che il via libera per il maxi-piano di sostegno alle imprese arriverà il prima possibile, invitando il Senato a dare l'ok quanto prima. "Il Tesoro Usa sta lavorando con il governo per emanare nuovi regolamenti che permettano di erogare velocemente risorse - ha scritto Mnuchin in un tweet - Il Senato dovrebbe approvare la legislazione al più presto in modo da poter aiutare le piccole imprese e i lavoratori!". Nel fine settimana infatti la Casa Bianca e il Congresso Usa non sono riusciti a raggiungere un accordo per approvare il gigantesco piano di sostegno all'economia contro l'emergenza coronavirus. Un voto procedurale chiave del Senato ieri sera è stato diviso 47-47, con i senatori democratici che si rifiutano di sostenere un pacchetto che a loro avviso non riesce a fornire un sostegno sufficiente per i lavoratori che subiranno l'incombente recessione, mentre salvano le aziende.