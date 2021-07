State Street acquisisce Mercatus

Redazione Finanza 22 luglio 2021 - 14:09

State Street ha annunciato di avere stipulato un accordo per l’acquisizione di Mercatus, attivo nelle soluzioni di front e middle office e nella gestione dei dati per i gestori dei mercati privati. Il closing dell’operazione, previsto a settembre, è soggetto alle consuete condizioni. Le condizioni finanziarie non sono state rese note.Mercatus è presente nei mercati di Stati Uniti, Regno Unito e India e gestisce più di 1.000 miliardi di dollari di capitale di clienti che investono nei mercati privati globali. Il suo bacino di clienti comprende alcuni dei gestori più qualificati nei settori del private equity, delle infrastrutture, del real estate e del private debt.