Stagione trimestrali Usa al via: oggi il trittico delle banche guidato da JP Morgan

Daniela La Cava 14 luglio 2020 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

La stagione delle trimestrali prende ufficialmente il via oggi con i conti di banche. In calendario i risultati relativi al secondo trimestre di JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo. Mercoledì Ebay e Goldman Sachs; giovedì toccherà a Bank of America, Honeywell, Johnson & Johnson, Microsoft, Morgan Stanley e Netflix. Infine, venerdì i risultati di Blackrock. Tra gli analisti il consensus è unanime nel vedere un trimestre a tinte fosche. La flessione degli utili stimata per le società dell’S&P 500 è del 43,8% per il secondo trimestre, secondo i dati di FactSet all’inizio di luglio.