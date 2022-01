Stablecoin: Mark Zuckerberg abbandona il progetto Diem (ex Libra)

Alessandra Caparello 26 gennaio 2022 - 11:44

Un tempo presentata come Libra, oggi si chiama Diem il cripto progetto lanciato da Marck Zuckerberg e che pare sarà definitivamente abbandonato. Come riporta Bloomberg Diem Association sostenuta da Meta Platforms Inc starebbe valutando la vendita delle proprie risorse al fine di restituire il capitale ai suoi membri investitori.Diem sta svolgendo colloqui con i banchieri d'investimento su come vendere al meglio la sua proprietà intellettuale e trovare una nuova collocazione per gli ingegneri che hanno sviluppato la sua tecnologia. Era il 2019, quando Facebook ha svelato per la prima volta la sua idea di valute digitali stabili - stablecoins volte a rivoluzionare i servizi finanziari globali, e lo ha fatto in collaborazione con decine di altre aziende. Ma il consorzio non è stato sufficiente a proteggere il progetto dal controllo normativo mondiale. Dopo che Zuckerberg è stato chiamato a testimoniare a Congresso, alcuni partner hanno abbandonato il progetto che nel frattempo ha cambiato il suo nome in Diem. Le ambizioni sono state ridimensionate e il suo fondatore, David Marcus, ha lasciato Meta l'anno scorso.