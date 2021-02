Square: 1 milione di utenti hanno comprato Bitcoin per la prima volta a gennaio tramite Cash App

Alessandra Caparello 25 febbraio 2021 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

La piattaforma Cash App di Square ha visto un'impennata di acquirenti di bitcoin per la prima volta il mese scorso, come ha sostenuto il CFO Amrita Ahuja parlando alla CNBC. Cash App è la piattaforma di pagamento peer-to-peer di Square, che permette anche agli utenti di acquistare e vendere beni come bitcoin e azioni."Abbiamo avuto 3 milioni di persone che hanno transato in bitcoin attraverso Cash App nel 2020 e 1 milione che erano nuovi a bitcoin nel gennaio [2021]", ha detto Ahuja. Il picco di interesse tra gli utenti della piattaforma di pagamento ha coinciso con il continuo rally del bitcoin.Bitcoin ha superato i 58.000 dollari toccando un massimo storico domenica dopo aver fatto il suo primo viaggio sopra i 50.000 dollari la scorsa settimana.