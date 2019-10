Spotify sorprende Wall Street: crescono gli abbonati, ricavi oltre le attese

Alessandra Caparello 28 ottobre 2019 - 15:58

MILANO (Finanza.com)

Spotify ha battuto le aspettative di Wall Street mentre il numero di abbonamenti a pagamento per il suo servizio premium è salito del 31% a 113 milioni rispetto all'anno precedente. Secondo i dati di Refinitiv, gli analisti si aspettavano che l'azienda toccasse i 112,9 milioni di abbonati pagati.Il servizio di streaming musicale più popolare al mondo prevedeva inoltre per il quarto trimestre un totale di abbonati premium nel range da 120 milioni a 125 milioni, quindi i risultati hanno sorpreso in positivo la stessa Spotify. I ricavi sono aumentati del 28% a 1,73 miliardi di euro per i tre mesi chiusi al 30 settembre. Gli analisti prevedono un fatturato di 1,72 miliardi di euro. Per il terzo trimestre, l'utile netto è stato di 241 milioni di euro (267,34 milioni di dollari), pari a 36 centesimi per azione, contro i 43 milioni di euro, 23 centesimi per azione, dell'anno precedente. Gli analisti prevedono una perdita di 29 centesimi per azione.L'azienda attiva nello streaming on line cresce ma deve affrontare la concorrenza di Apple e di altri operatori del mercato.