SpaceX farà volare in orbita quattro turisti entro la fine dell'anno

Valeria Panigada 2 febbraio 2021 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

LaSpace Exploration Technologies Corp. ha annunciato che farà volare in orbita quattro turisti entro la fine dell'anno. Il volo, a bordo della navicella spaziale Dragon di SpaceX, avverrà non prima del quarto trimestre. I membri dell'equipaggio verranno annunciati nelle prossime settimane e riceveranno un addestramento da astronauti, comprese simulazioni di volo e per le emergenze. L'azienda spaziale fondata da Elon Musk ha precisato che l'operazione avrà una missione di sensibilizzazione per un ospedale per bambini.