Soros contro BlackRock: iniziativa in Cina un 'errore tragico, farà perdere investimenti ai suoi clienti'

Laura Naka Antonelli 8 settembre 2021 - 15:48

MILANO (Finanza.com)

Botta e risposta tra il finanziere filantropo George Soros e il colosso del risparmio gestito numero uno al mondo BlackRock. Tutto è partito da un editoriale firmato da Soros pubblicato nell'edizione di martedì, ieri 7 settembre, del Wall Street Journal, dal titolo: "BlackRock's China Blunder".Il finanziere ha avuto peli sulla lingua nel criticare l'iniziativa del gigante americano in Cina: qella di lanciare diversi fondi di investimento e prodotti finanziari per i consumatori cinesi.Soros ha scritto che la decisione di BlackRock di versare miliardi di dollari in Cina è "un cattivo investimento", che farà probabilmente perdere i soldi ai suoi clienti. Con l'iniziativa, il gigante Usa diventerà la prima società non cinese a gestire un business totalmente di sua proprietà nel settore dei fondi di investimento in Cina.Soros ha parlato di un "errore tragico", che "danneggerà gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e di altre democrazie".Immediata la risposta di BlackRock, con il portavoce che ha riferito alla Cnbc, nella giornata di oggi, che la sua controllata in Cina ha lanciato il suo primo fondo nel paese dopo aver raccolto 6,68 miliardi di yuan cinesi, l'equivalente di $1,03 miliardi, da parte di più di 111.000 investitori."Gli Stati Uniti e la Cina hanno una relazione economica grande e complessa", ha detto il portavoce, in risposta ai commenti di Soros."Lo scambio totale di beni e di servizi tra i due paesi - ha continuato il portavoce - ha superato nel 2020 quota $600 miliardi. Attraverso la nostra attività di investimenti, i gestori di fondi e altre istituzioni finanziarie con sede in Usa contribuiranno alla interconnessione economica tra le due principali economie del mondo".Alla metà di agosto, BlackRock’s Investment Institute aveva raccomandato agli investitori di aumentare la loro esposizione in Cina fino a tre volte tanto, in alcuni casi.All'inizio dell'anno, era stato lo stesso ceo Larry Fink, in una lettera agli azionisti, a descrivere il mercato della Cina alla stregua di "una opportunità significativa, che aiuterà a centrare gli obiettivi di lungo termine degli investitori in Cina e nel mondo".Lo scorso 14 luglio BlackRock ha reso noto che il valore delle sue AUM è salito al record storico di $9,49 trilioni nel corso del secondo trimestre dell'anno, rispetto ai $7,32 trilioni dello stesso trimestre del 2020.Le quotazioni di BlackRock sono in rialzo di oltre il 28% da inizio anno. Il titolo è in lieve rialzo nella sessione odierna di Wall Street.