Sondaggio CNBC: l'outlook sullo S&P 500 e sui tassi Treasuries per il 2021 e il 2022

Laura Naka Antonelli 16 giugno 2021 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Lo S&P 500 terminerà il 2021 a 4.285 punti, per poi salire a 4.468 punti entro la fine del 2022. E' quanto stimano in media i 35 economisti che hanno partecipato a un sondaggio della Cnbc dedicato alle prossime mosse della Fed.L'indice benchmark dell'azionario Usa viaggia al momento a 4.246 punti.Gli stessi economisti prevedono che i tassi sui Treasuries a 10 anni, al momento all'1,5%, saliranno all'1,85% entro la fine di quest'anno, per superare il 2,3% il prossimo anno.Il 69% degli interpellati ha detto di ritenere che le azioni siano sopravvalutate rispetto all'outlook relativo alla crescita dell'economia e dei loro stessi profitti.Oggi è il Fed Day, giorno in cui il Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, dopo due giorni di riunione, annuncerà le proprie decisioni di politica monetaria.