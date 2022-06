Solana, bruciato il 12% del valore durante il “black-out” della blockchain

Ancora guai per gli investitori crypto. Questa volta è toccato a Solana vedere la propria rete totalmente bloccata per alcune ore, un incidente informatico che è costato un calo del 12% del valore per la valuta digitale, scesa in poche ore a quota 39,45$.

In particolare, secondo quanto si apprende, sarebbe stato un bug del sistema a mandare offline il network. Il “black-out” verificatosi ieri è durato circa 4 ore e mezza ed è costato parecchio agli investitori. Si tratta addirittura del settimo stop, parziale o totale, verificatosi nell’arco degli ultimi 12 mesi.