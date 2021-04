Snapchat, titolo Snap balza di quasi +3% dopo upgrade rating

Laura Naka Antonelli 6 aprile 2021 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Titolo Snap in rialzo in premercato, dopo il giudizio positivo degli analisti di Atlantic Equities, che hanno alzato il rating sul titolo della società che controlla l'APP di messaggistica Snapchat da "neutral" a "overweight". Gli analisti hanno motivato l'upgrade con la valutazione del titolo, ma anche come la transizione di Snap da piattaforma incentrata sulla messaggistica a una società con contenuti più ampi. Il titolo sale di quasi +3% a $55,60.