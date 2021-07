Snap: titolo su di giri, vola di oltre +17% dopo bilancio. Gruppo batte stime su utili, fatturato e utenti attivi

Laura Naka Antonelli 23 luglio 2021 - 08:02

Titolo Snap in rally di oltre +17% nelle contrattazioni dell'afterhours di Wall Street, dopo che la società ha diffuso un bilancio che ha messo in evidenza utili, un fatturato e una crescita degli utenti, nel secondo trimestre, migliori delle attese.In particolare l'utile adjusted per azione si è attestato a 10 centesimi, rispetto alla perdita per azione di 1 centesimo prevista dagli analisti intervistati da Refinitiv.Il fatturato è stato pari a $982 milioni, meglio degli $846 milioni attesi, mentre gli utenti attivi giornalieri globali si sono attestati a 293 milioni, meglio dei 290,3 milioni stimati dal consensus di State Street.Il fatturato medio per utente (ARPU) è stato pari a $3,35, contro i $2,92 previsti.La società attiva nei servizi di comunicazione ha riportato una perdita netta che si è assottigliata del 53%, dal rosso di $326 milioni del secondo trimestre del 2020 a -$152 milioni.Snap ha concluso il secondo trimestre con 293 milioni di utenti attivi giornalieri, in rialzo di quasi il 5% rispetto ai 280 milioni riportati ad aprile e di oltre il 23% rispetto ai 238 milioni di utenti del secondo trimestre dell'anno scorso.Il gruppo prevede una crescita del fatturato su base annua compreso tra il 58% e il 60% per il terzo trimestre, in calo rispetto al tasso di crescita pari a +116% incassato nel secondo trimestre.L'outlook sugli utenti attivi giornalieri è di 301 milioni nel terzo trimestre.