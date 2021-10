Si placa il boom di Dwac, titolo del social di Trump frena dopo +840% in due sedute

Titta Ferraro 25 ottobre 2021 - 16:27

MILANO (Finanza.com)

Alta volatilità sul titolo Digital World Acquisition Corp (Dwac) dopo i rialzi record delle scorse due sedute. La spac mercoledì scorso ha annunciato che si fonderà con Trump Media & Technology Group e mira a lanciare una rete di social media chiamata TRUTH Social innescando un rally del titolo con oltre +840% in due sedute.In avvio oggi Dwac si è spinta fino a 121,8 $ per poi sgonfiarsi a circa 94$ con calo dello 0,4%.L'ex presidente statunitense intende lanciare una piattaforma social chiamata TRUTH Social e che “si opporrà alla tirannia di Big Tech”. Trump è stato bandito dai giganti dei social media Twitter e Facebook dall’inizio di quest’anno dopo che è stato accusato di aver incitato la rivolta del Campidoglio del 6 gennaio scorso.Trump Media valeva $ 8,2 miliardi in base al prezzo di chiusura delle azioni Digital World di venerdì e la società che nascerà dalla fusione vanta una valutazione vicina ai $ 12 miliardi.