Settore aereo: Latam Airlines vola a Wall Street (+31%) dopo ingresso Delta

27 settembre 2019

MILANO (Finanza.com)

Latam Airlines prende il volo a Wall Street. Il titolo della compagnia aerea cilena si mette in evidenza sulla Borsa di New York segnando un balzo in avanti di oltre 31 punti percentuali. A metterle le ali è l'ingresso nel capitale di Delta Airlines. Quest'ultima ha acquistato una quota pari al 20% di Latam Airlines sborsando 1,9 miliardi di dollari nei prossimi due anni. Una operazione a sorpresa che scuote il comparto aereo globale. Si ricorda che l'americana Delta è in trattative per acquistare una quota di circa il 10% della nuova Alitalia.