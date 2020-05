Senato Usa: stretta su potenziali Ipo e vendita azioni cinesi a Wall Street, Alibaba perde più del 2%

Laura Naka Antonelli 21 maggio 2020 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

IlSenato degli Stati Uniti ha approvato una legge che potrebbe impedire a diverse società cinesi di quotarsi a Wall Street o di raccogliere fondi presso gli investitori americani, senza aderire ad alcuni principi standard che regolamentano il mercato Usa. La proposta di legge approvata, che era stata presentata dal senatore repubblicano della Louisiana John Kennedy, richiede alle società di certificare di "non essere controllate o di proprietà di un governo straniero". Immediata la reazione del titolo del gigante cinese dell'e-commerce Alibaba, scambiato a New York, in calo del 2% dopo la notizia.