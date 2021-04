Semiconduttori: Mubadala avvia progetti di IPO per GlobalFoundries

Alessandra Caparello 9 aprile 2021 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

Mubadala Investment Co. di Abu Dhabi ha iniziato i preparativi per un'offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti del produttore di chip GlobalFoundries.Il fondo sovrano ha avuto discussioni preliminari con potenziali consulenti sulla quotazione di GlobalFoundries con valore intorno ai 20 miliardi di dollari. L'amministratore delegato di GlobalFoundries Thomas Caulfield, in un'intervista a Bloomberg Television questa settimana, ha detto che la società esamina sempre le alternative strategiche, e il calendario per una IPO "è sempre stato in qualche momento nel 2022".GlobalFoundries è uno dei più grandi produttori di chip in competizione con il leader di mercato Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.