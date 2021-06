Sell-off violento su tutte le criptovalute dopo parole Trump: -11% Ethereum e -12% Dogecoin

Titta Ferraro 8 giugno 2021 - 13:43

MILANO (Finanza.com)

Cali a doppia cifra oggi per le criptovalute che confermano il loro momento difficile. Il bitcoin segna -9,9% a 32.900 dollari (toccato minimo a 32.211 $); peggio fa l'Ethereum (-11% sottoo i 2.500 $), così come il Cardano (-11,6%) e il Dogecoin (-12% a 0,328 dollari).L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che vede il bitcoin come una "truffa" che colpisce il valore del dollaro USA. "Bitcoin, sembra solo una truffa", ha detto Trump. "Non mi piace perché è un'altra valuta in competizione con il dollaro".Parole di Trump che arrivano poche ore dopo l'annuncio del presidente di El Salvador, Nayib Bukele, di una proposta di legge per fare in modo che il Bitcoin abbia corso legale nel paese. Se la proposta di legge passasse, El Salvador diventerebbe il primo paese al mondo a legalizzare la criptovaluta numero uno al mondo.Il prezzo di Bitcoin viaggia ora a livelli dimezzati rispetto ai picchi storici a 64.800 dollari toccati ad aprile.