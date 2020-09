Sell-off azionario: non svaniscono fattori che provocano volatilità (analisti)

Redazione Finanza 21 settembre 2020 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

"Lavolatilità potrebbe persistere nelle prossime settimane a causa di una combinazione di ulteriori vendite tattiche delle azioni, dell'incertezza sulle imminenti elezioni americane e dei crescenti timori per l'aumento dei casi di coronavirus. Per il Regno Unito e l'Europa, la questione Brexit è ora riemersa come un altro fattore di rischio non solo per i mercati, ma anche per la ripresa economica. Gli investitori dovrebbero quindi continuare a prendere in considerazione le coperture per attenuare i rischi". È di questo parere Mobeen Tahir, associate director research di WisdomTree. "La potenza di fuoco della politica delle banche centrali, tuttavia, rimane intatta e sarà fondamentale per alimentare un rialzo dei mercati quando questi cambieranno direzione spiegano l'esperto -. La svolta dei mercati può essere innescata da uno o più dei seguenti fattori: ulteriori stimoli fiscali negli Stati Uniti, una svolta positiva sulla Brexit e sviluppi incoraggianti sul fronte dei vaccini".