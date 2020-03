Scuola superiore New York chiude dopo caso sospetto coronavirus. Attesa per discorso Andrew Cuomo

Laura Naka Antonelli 3 marzo 2020 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

Una scuola superiore di New York ha deciso di chiudere dopo un caso sospetto di coronavirus che avrebbe colpito il quartiere. E' quanto riporta Reuters. Il governatore dello stato di New Yord Andrew Cuomo ha reso noto che terrà una conferenza stampa alle 9.00 ora locale per dare informazioni sul virus responsabile della malattia COVID-19.