Schroders integrerà i principi ESG nei suoi fondi entro il 2020

Alessandra Caparello 20 novembre 2019 - 16:39

MILANO (Finanza.com)

Schroders integrerà completamente i principi ESG nei suoi fondi entro la fine del 2020. Al momento, circa 230 miliardi di sterline di asset di Schroders sono investite in fondi che hanno un "Sustainability Accreditation"."Conosciamo il valore che l'investimento può creare per la società. Per questo motivo cerchiamo di integrare i principi ESG nella nostra ricerca e nelle decisioni di investimento complessivo” così Jessica Ground, Global Head of Stewardship di Schroders.