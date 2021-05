Sbornia Ethereum, supera anche $3.200 (+325% YdT). Bitcoin debole attorno a $57.000

Laura Naka Antonelli 4 maggio 2021 - 07:00

MILANO (Finanza.com)

Continua la corsa dell'Ethereum, seconda criptovaluta al mondo dopo il Bitcoin che, dopo aver sfondato la soglia di $3000 per la prima volta in assoluto, punta dritta a $3500.I prezzi hanno superato anche quota $3200, confermando quel trend che ha permesso alla moneta digitale di quadruplicare il suo valore dall'inizio del 2021, con un rally pari a +325%. Il record assoluto testato dalla criptovaluta è ora pari a $3.253.La capitalizzazione di mercato dell'Ethereum sale a $364 miliardi, superando quella di Bank of America, così come di Disney e di Nestlè.Il Bitcoin continua a riportare invece una certa debolezza, ben lontano dai record oltre $64.000 testati alla metà di aprile, viaggiando attorno a $57.366.