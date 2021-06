Saylor (MicroStrategy): bitcoin non è la sola cripto che prospererà in futuro

Titta Ferraro 16 giugno 2021 - 12:22

MILANO (Finanza.com)

Non solo bitcoin. Il ceo di MicroStrategy, Michael Saylor, vede un futuro brilante anche per altre criptovalute. Saylor, grande sostenitore del bitcoin e che con la sua società ha investito pesantemente nella più grande criptovaluta al mondo, ha affermato che diverse criptovalute hanno scopi diversi, ma potrebbe volerci del tempo prima che i nuovi arrivati ​​nello spazio delle risorse digitali riconoscano tali distinzioni.Saylor vede il bitcoin come “proprietà digitale” e una riserva di valore, mentre ether e la blockchain di Ethereum possono stravolgere la finanza tradizionale. "Il bitcoin è fatto per durare per sempre: alta integrità, molto resistente. Ethereum sta cercando di smaterializzare gli scambi e l’establishment finanziario”, ha detto Saylor intervistato da CNBC.MicroStrategy a inizio settimana ha annunciato un programma per vendere azioni aggiuntive per un valore di $ 1 miliardo e potrebbe utilizzare i soldi dell’offerta di azioni per acquistare altri bitcoin, per tagliare il debito o per scopi aziendali generali.Le azioni di MicroStrategy sono aumentate del 62% quest’anno e di oltre il 400% negli ultimi 12 mesi.