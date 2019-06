S&P 500 tocca massimo storico intraday, +7% da inizio mese

Titta Ferraro 20 giugno 2019 - 18:11

MILANO (Finanza.com)

Strappo al rialzo per Wall Street con l'indice S&P 500 che si è spinto sui nuovi massimi storici intraday. L'indice di riferimento delle 500 maggiori società Usa evidenzia un balzo del 7% da inizio mese e ha raggiunto oggi un livello record intraday di 2956,62.Sponda importante dalla Federal Reserve che ieri sera ha deciso, come da attese, di lasciare invariati i tassi di interesse nel range compreso tra il 2,25% e il 2,50%, aprendo però a futuri tagli. La banca centrale degli Stati Uniti si è impegnata a "agire in modo appropriato" per sostenere l'economica.Il dot plot è rimasto invariato per il 2019, ma quasi la metà degli esponenti del Fomc intravede ora tassi di interesse più bassi. La Fed si è detta pronta a contrastare i crescenti rischi economici, in un contesto di tensioni commerciali e timori per la debolezza dell'inflazione.