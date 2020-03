Ryanair: estensione voli ridotti fino al 9 aprile

Daniela La Cava 30 marzo 2020 - 16:02

MILANO (Finanza.com)

Ryanair ha fatto sapere che il suo piano voli ridotto sarà esteso fino al 9 aprile di fronte all'emergenza coronavirus. In un aggiornamento pubblicato oggi la compagnia aerea low cost ha ricordato che oltre 90% della sua flotta resterà a terra nelle prossime settimane poichè la maggior parte dei paesi dell'Ue ha imposto divieti di volo o altre restrizioni. "Stiamo lavorando con i governi dell'Unione europea per cercare di mantenere aperti alcuni collegamenti di volo minimi per ragioni di emergenza, sebbene i carichi dei passeggeri su questi voli saranno molto bassi", si legge nella nota.