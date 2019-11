Rumor Huawei, Trump disposto a concedere proroga licenza per due settimane

Laura Naka Antonelli 18 novembre 2019 - 07:25

MILANO (Finanza.com)

Reuters riporta indiscrezioni secondo cui l'amministrazione Trump sarebbe pronta a prorogare la licenza che permette alle aziende Usa di fare affari con Huawei, nonostante il colosso cinese delle infrastrutture per tlc sia finito nella lista nera del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. L'estensione, che potrebbe essere di due settimane, non è stata tuttavia ancora finalizzata. L'annuncio è atteso comunque per la giornata di oggi.