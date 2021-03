Roblox balza ancora dopo +54% al debutto, Cathie Wood spinge il titolo dell'App di videogiochi

Titta Ferraro 11 marzo 2021 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Le azioni di Roblox , piattaforma di videogiochi che ieri ha fatto il suo debutto a Wall Street con un boom di oltre +54% , continuano a salire segnando oltre +11% nel premarket in area 77$ grazie anche alla notizia che uno degli ETF ARK gestiti da Cathie Wood ha acquistato nel titolo nel suo primo giorno di negoziazione. Il fondo quotato a gestione attiva ARK Next Generation Internet ETF ha aggiunto più di 500.000 azioni del titolo, che rappresentavano circa lo 0,5% del portafoglio del fondo. La posizione valeva circa $ 36,1 milioni, al prezzo di chiusura di mercoledì.La piattaforma di gaming si è quotata in borsa attraverso una quotazione diretta, evitando una tradizionale IPO come hanno fatto altre società come Palantir Technologies Inc e Spotify Technology SA. In una quotazione diretta, nessuna azione viene venduta in anticipo e il prezzo delle azioni della società al suo debutto sul mercato è determinato dagli ordini che arrivano in borsa.La società di gaming stima le entrate del primo trimestre 2021 in salita in un range tra 320 milioni di dollari e 335 milioni di dollari. Questo rappresenterebbe una crescita dal 98% al 107% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.