Roblox affonda a -20% a Wall Street dopo trimestrale sotto attese

Titta Ferraro 16 febbraio 2022 - 15:07

MILANO (Finanza.com)

Crollo di del 20% sotto area 59$ nel pre-market per il titolo Roblox che paga caro i deludenti riscontri arrivati dai conti del 4° trimestre. La piattaforma di videogiochi ha mancato le stime di Wall Street segnando nel trimestre chiuso al 31 dicembre una perdita di 0,25 dollari per azione rispetto alla perdita di 12 centesimi delle stime di consensus FactSet. Roblox ha comunque registrato un numero record di utenti attivi giornalieri nel quarto trimestre con una media di 49,5 milioni di utenti attivi giornalieri, in aumento del 33% anno su anno. Nel mese di gennaio il numero è salito a 54,7 milioni. Le prenotazioni medie per utente attivo giornaliero sono state di $ 15,57 nel quarto trimestre, rispetto a $ 13,49 nel terzo trimestre.