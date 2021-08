Robinhood sbanda nel pre-market, delude la guidance su attività trading

Titta Ferraro 19 agosto 2021 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

Ricavi più che raddoppiato per Robinhood nel secondo trimestre dell'anno. Robinhood, al primo earning report dopo il debutto a Wall Street, ha riportato ricavi più che raddoppiati nel secondo trimestre a $ 565 milioni (+131%), sostenuti da un massiccio aumento del trading di criptovalute.L’app di trading ha riportato ricavi del trading di criptovalute per $ 233 milioni, più della metà di tutti i ricavi basati sulle transazioni di $ 451 milioni per il secondo trimestre. La quota di fatturato derivante dalle criptovalute è così salita a oltre il 51% dal 17% nel primo trimestre. Il trading sulle opzioni ha invece contribuito per 165 milioni ai ricavi basati sulle transazioni lo scorso trimestre.Nel pre-market il titolo oggi segna oltre -8% in area 45,6 $.A deludere gli investitori è la guidance prudente. Il management di Robinhood si aspetta per il terzo trimestre una minore attività di trading in tutto il settore e questo si tradurrà in ricavi inferiori.