Robinhood: Cathie Wood fa incetta di azioni, titolo rimbalza in borsa e chiude con il segno più

Alessandra Caparello 1 febbraio 2022 - 12:02

MILANO (Finanza.com)

Maxi shopping di azioni Robinhood da parte di Cathie Wood, famosa investitrice californiana che tramite la società ARK Investment Management ha intensificato l'acquisto di azioni di Robinhood mentre le azioni del broker online sono scese a un minimo storico dopo una trimestrale sotto le aspettative di Wall Street.Wood ha comprato quasi 2,44 milioni di azioni Robinhood venerdì, il massimo dal suo debutto in borsa a luglio, secondo i dati di trading di Ark compilati da Bloomberg. L'acquisto è avvenuto in un giorno in cui le azioni dell'azienda ad un certo punto sono scese sotto i 10 dollari, prima di mettere in scena un rimbalzo in linea con il più ampio mercato statunitense. L'ARK Innovation ETF di Wood ha comprato 1,95 milioni di azioni di Robinhood venerdì, mentre l'ARK Next Generation Internet ETF e l'ARK Fintech Innovation ETF hanno comprato più di 230.000 azioni ciascuno, secondo gli aggiornamenti giornalieri del gestore patrimoniale. In borsa il titolo Robonhood ha chiuso poi le contrattazioni con un rialzo del 9,65%.