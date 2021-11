Rivoluzione General Electric: il colosso fondato da Thomas Edison si dividerà in tre, titolo vola +12% a Wall Street

Laura Naka Antonelli 9 novembre 2021 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

Rivoluzione GE: il gigante industriale americano co-fondato da Thomas Edison con il nome di 'Edison Electric Light Company ' nel 1878, ha annunciato un piano per dividersi in tre.Il colosso americano ha reso noto che si dividerà in unità separate che si focalizzeranno sull'aviazione, sull'healthcare e sull'energia.Lo spin off degli asset energetici avverrà entro l'inizio del 2023, con la creazione della divisione energetica prevista entro l'inizio del 2024.Il titolo vola a Wall Street di oltre il 12%."Le tre società globali leader nell'industria, quotate in Borsa, beneficeranno ciascuna di una maggiore attenzione, di un'allocazione di capitale mirata, e di una flessibilità strategica che sosterrà la crescita di lungo termine e il valore a favore dei clienti, degli investitori e dei dipendenti. Stiamo dispiegando la nostra esperienza tecnologica, la nostra leadership e la nostra influenza globale per servire al meglio i nostri clienti", ha detto il ceo Lawrence Culp, stando a quanto emerge dal comunicato stampa.