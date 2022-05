Rivian: titolo ai minimi storici. Pesa la vendita di azioni da parte di Ford

Alessandra Caparello 12 maggio 2022 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

Crollano le azioni di Rivian Automotive Inc. produttore californiano di suv e pick up elettrici raggiungendo un minimo storico, dopo che Ford Motor ha reso noto di aver venduto oltre 200 milioni di dollari di azioni del produttore di veicoli elettrici. La vendita di azioni da parte di Ford è avvenuta dopo che l'accordo di lockup nell'offerta pubblica iniziale di Rivian è scaduto domenica.Nel frattempo, il colosso dell'e-commerce Amazon, ha dichiarato di possedere 158 milioni di azioni Rivian al 31 marzo, non ha rivelato alcuna vendita di azioni Rivian dopo la scadenza del lockup.