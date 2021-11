Rivian punta all’Ipo record. Amazon ordina 100mila furgoni

Alessandra Caparello 2 novembre 2021 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Rivian Automotive, startup di camion, furgoni e suv elettrici partecipata da Amazon, punta a raccogliere fino a 8,37 miliardi di dollari nella sua prossima Ipo. La sua sarebbe la terza più grande offerta pubblica iniziale negli ultimi dieci anni negli Stati Uniti.Rivian nel dettglio ha dichiarato che prevede di commercializzare 135 milioni di azioni per un prezzo compreso tra 57 e 62 dollari ciascuna. Rivian è sostenuta da Amazon e Ford.Amazon, che ha una partecipazione del 20% in Rivian, ha ordinato 100.000 dei suoi furgoni elettrici come parte dello sforzo per ridurre il proprio impatto sull’inquinamento ambientale. Rivian ha detto che sta offrendo 135 milioni di azioni valutate tra $57 e $62, con un'opzione per i sottoscrittori di acquistare fino a 20,25 milioni di azioni aggiuntive. Ford detiene una quota superiore al 5% nella startup.