Rivian non si ferma: altro +16%, valorizzazione in area 100 mld $

Titta Ferraro 11 novembre 2021 - 17:15

MILANO (Finanza.com)

Non si arresta l'euforia sul titolo Rivian. Le azioni della startup di veicoli elettrici segnano oggi oltre +16% in area 117$ dopo il debutto molto positivo di ieri sul Nasdaq. A questi livelli Rivian vale circa 100 miliardi di dollari, superando ampiamente colossi auto quali GM (89 mld $), Ford (79 mld $) e Stellantis (64 mld $).Rivian Automotive, startup di camion, furgoni e suv elettrici partecipata da Amazon e Ford, ha affermato nel suo prospetto di avere un arretrato di 55.400 preordini per i suoi veicoli elettrici, il pick-up R1T e il SUV R1S. L’R1T è un camioncino che parte da 67.500 $ e l’R1S è un SUV che parte da 70.000 $. Rivian con la sua fabbrica in Illinois dichiara una capacità produttiva fino a 150.000 veicoli all’anno e a fine giugno vantava oltre 6.000 dipendenti. Rivian nel prospetto indica che perderà fino a $ 1,28 miliardi nel terzo trimestre 2021, mentre le entrate varieranno da zero a $ 1 milione.L'effetto Rivian si fa sentire anche sui titoli delle altre realtà EV con le azioni di Nio e Xpeng che segnano +6% circa. Bene anche Nikola con +4% a 14,5$.