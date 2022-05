Rivian crolla a Wall Street, Ford pronta a vendere 8 milioni di azioni della start-up EV

Titta Ferraro 9 maggio 2022 - 15:22

MILANO (Finanza.com)

Raffica di vendite sul titolo Rivian che nel pre-market segna quasi -17% in area 24 dollari. David Faber della CNBC ha scritto via Twitter che Ford Motor è pronta a vendere 8 milioni delle sue azioni del produttore di pick-up elettrici. Ford possiede circa il 12% di Rivian, pari a poco meno di 102 milioni di azioni, comprato prima dell'IPO dello scorso novembre. La stessa fonte ha riferito che JPMorgan Chase & Co. starebbe anche vendendo un blocco di 13-15 milioni di azioni Rivian. Entrambe le vendite sarebbero a un prezzo di $ 26,90, ossia con uno sconto del 6,7% fino alla chiusura di venerdì.