Rivian corre ancora a Wall Street

Titta Ferraro 12 novembre 2021 - 16:25

MILANO (Finanza.com)

Si conferma anche oggi il fermento sul titolo Rivian. Le azioni della startup di veicoli elettrici segnano oggi +5% circa in area 129 $ dopo il debutto molto positivo di mercoledì sul Nasdaq (il prezzo di collocamento era tato fissato a 78$) a cui ha poi fatto seguito il +22% di ieri. A questi livelli Rivian vale circa 112 miliardi di dollari, quinta nella classifica per capitalizzazione di mercato del settore automotive, superando ampiamente colossi auto quali Daimler, GM, Ford, BMW e Stellantis.La valutazione raggiunta ieri da Rivian fa sì che la quota del 20% detenuta da Amazon vale quasi $ 21 miliardi e quella del 12% di Ford circa 12,6 miliardi (dati alla chiusura di ieri). Amazon prevede di utilizzare i veicoli Rivian nella sua flotta di consegna, dopo aver ordinato la consegna di 100.000 veicoli entro il 2030.Rivian Automotive, startup di camion, furgoni e suv elettrici partecipata da Amazon e Ford, ha affermato nel suo prospetto di avere già 55.400 preordini per i suoi veicoli elettrici, il pick-up R1T e il SUV R1S. La società prevede di evadere tali ordini entro la fine del 2023. L’R1T è un camioncino che parte da 67.500 $ e l’R1S è un SUV che parte da 70.000 $. Rivian con la sua fabbrica in Illinois dichiara una capacità produttiva fino a 150.000 veicoli all’anno e a fine giugno vantava oltre 6.000 dipendenti. Rivian nel prospetto indica che perderà fino a $ 1,28 miliardi nel terzo trimestre 2021, mentre le entrate varieranno da zero a $ 1 milione.