Risparmio gestito: Morgan Stanley pronta a sfidare BlackRock, rileva Eaton Vance per $7 miliardi

Laura Naka Antonelli 8 ottobre 2020 - 16:31

MILANO (Finanza.com)

Morgan Stanley ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquistare Eaton Vance, società americana di gestione degli investimenti. Il deal, sottolinea il Financial Times, darà vita a uno dei colossi del risparmio gestito più grandi al mondo, con Morgan Stanley Investment Management che arriverà quasi a raddoppiare gli asset gestiti, a 1,2 trilioni di dollari.La società risultante dall'operazione di M&A avrà un fatturato dal valore combinato superiore ai $5 miliardi.In questo modo, il colosso bancario americano si posizionerà in modo migliore per competere contro i titani BlackRock e Vanguard, così come contro le divisioni di risparmio gestito delle banche rivali JPMorgan e Goldman Sachs.Morgan Stanley, che ha appena finalizzato l'acquisizione di E* Trade, acquisterà Eaton Vance in cash e azioni. Il titolo Eaton Vance balza di oltre +47%.Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Eaton Vance riceveranno all'incirca 56,50 dollari per azione, di cui $28,25 per azione in contanti e 0,5833 azioni di Morgan Stanley.Il prezzo offerto è a premio del 38% rispetto al valore con cui il titolo Eaton Vance ha chiuso la sessione di ieri, a quota $40,94.