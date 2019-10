Risparmio gestito: BlackRock soffre calo utili -8% ma asset gestiti a un soffio da $7 trilioni

Laura Naka Antonelli 15 ottobre 2019 - 13:32

MILANO (Finanza.com)

BlackRock, il colosso Usa numero uno al mondo del risparmio gestito, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con utili in calo dell'8% su base annua, a $1,12 miliardi.L'attivo per azione si è attestato a 7,15 dollari, in flessione rispetto ai $7,54 dollari del terzo trimestre del 2018, ma meglio dei $6,92 stimati dagli analisti intervistati da FactSet.Dato positivo è l'aumento dei flussi in entrata, che ha portato il valore dei flussi totali netti a salire a $84,25 miliardi, rispetto alla perdita di $3,11 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno.Nello stesso periodo, gli asset gestiti da BlackRock hanno superato quota $6,96 trilioni.Il fatturato è salito del 3% circa a $3,69 moiliardi, in linea con le attese.