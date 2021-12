Risk-off trascina giù anche le cripto, -6% il bitcoin

Titta Ferraro 17 dicembre 2021 - 16:29

Prosegue anche oggi la discesa di Wall Street con gli investitori che a due giorni di distanza soppesano con maggiore preoccupazione la decisione della Federal Reserve di porre fine più rapidamente allo stimolo dell'era della pandemia. Tra gli asset rischiosi che pagano dazio oggi ci sono anche le criptovalute con il bitcoin scivolato nell'ultima ora sotto i 46.000 $, in calo del 5,7% nelle ultime 24 ore (dati CoinDesk). Peggio fa l'ethereum a -7,7% in area 3.750 $. Tra le maggiori cripto sbandamento vistoso a quasi -9% per Dogecoin, Shiba Inu e Terra.I mercati delle criptovalute pagano particolarmente l'inasprimento monetario deciso da Fed e Boe per frenare le crescenti preoccupazioni sull'inflazione. Proprio l'ascesa delle pressioni inflattive è ritenuto da molti uno dei catalyst dominanti dietro il crescente appeal dell'ultimo anno di bitcoin & co.