Ripple tracolla in attesa della citazione in giudizio da parte della SEC

Alessandra Caparello 22 dicembre 2020 - 11:00

La SEC, la Consob americana, intenterà una causa contro Ripple sostenendo che la società ha violato le leggi contro la vendita di titoli non registrati. L'amministratore delegato di Ripple, Brad Garlinghouse, ha dichiarato che la causa della SEC è "fondamentalmente sbagliata come questione di fatto e di diritto" e ne ha messo in dubbio la tempistica.La criptovaluta ha subito un netto calo a seguito della notizia della prevista causa della SEC, scendendo di oltre il 17% a circa 46 centesimi. “La SEC ha permesso a Ripple (XRP) di funzionare come moneta per oltre otto anni, e ci interroghiamo sulle motivazioni che hanno portato a questa azione pochi giorni prima del cambiamento di amministrazione. Invece di fornire un chiaro quadro normativo per le criptovalute negli Stati Uniti, (il presidente della SEC) Jay Clayton ha inspiegabilmente deciso di citare in giudizio Ripple - lasciando il lavoro legale effettivo alla prossima amministrazione" ha detto Garlinghouse. Con una valutazione di mercato di oltre 20 miliardi di dollari, Ripple è una delle criptovalute più preziose al mondo, creata e distribuita nel 2012, e progettata per facilitare i pagamenti transfrontalieri veloci.