Rimbalzo Wall Street dura pochi minuti: -2% Nasdaq e continua sell-off violento su Apple & co.

4 settembre 2020

MILANO (Finanza.com)

Continuano le vendite su Wall Street nonostante un avvio in positivo sotto la spinta dei conformanti riscontri dal mercato del lavoro. Il Dow Jones è al momento l'unico indice che resiste alle vendite con +0,15%, mentre lo S&P 500 cede lo 0,48% e il Nasdaq quasi il 2%. Si conferma il ell-off sulle Mega Cap tecnologiche con Apple a oltre -3% a 117$ dopo il -8% storico di ieri (calo record di 180 mld $ in termini di capitalizzazione), e ribassi simili segnano le varie Facebook (-2,97%), Amazon (-2,7%) e Tesla (-2,52%).Nel mese di agosto, l'economia degli Stati Uniti ha creato quasi 1,4 milioni di posti di lavoro, ovvero 1,37 milioni. Il dato di luglio è stato rivisto lievemente al ribasso, a 1,73 milioni di posti di lavoro. Per agosto, gli analisti avevano stimato la creazione di 1,32 milioni di posti di lavoro.