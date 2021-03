Revolut richiede licenza bancaria negli USA

Titta Ferraro 23 marzo 2021 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

Revolut ha presentato la domanda per la licenza bancaria statunitense. L'App finanziaria con 15 milioni di clienti nel mondo ha anche lanciato Revolut Business in tutti i 50 Stati degli Usa. Nel dettaglio la società ha presentato una bozza di domanda alla FDIC e al California Department of Financial Protection and Innovation, il primo passo nel processo di ottenimento di una licenza bancaria. Una licenza statunitense consentirebbe a Revolut di fornire una gamma più ampia di prodotti finanziari ai clienti nel Paese, tra cui la protezione da scoperto, prestiti e conti deposito.Revolut a gennaio aveva presentato la sua domanda per una licenza bancaria in Regno Unito alla Prudential Regulation Authority (PRA) e alla Financial Conduct Authority (FCA). Ha ottenuto una licenza bancaria europea in Lituania nel dicembre 2018 e ha iniziato a implementare i servizi bancari in Europa Centrale."La licenza bancaria statunitense ci consentirebbe di fornire ai clienti nel Paese tutti i prodotti e i servizi finanziari essenziali che possono aspettarsi dalla loro banca principale, inclusi prestiti e depositi", ha affermato Nik Storonsky, co-fondatore e CEO di Revolut. "La nostra missione è costruire la prima Super App finanziaria globale al mondo e ottenere una licenza bancaria negli Stati Uniti è parte integrante di questo percorso".