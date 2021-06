Revolut offre due “Giorni Benessere” retribuiti ai dipendenti

Alessandra Caparello 7 giugno 2021 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Revolut offre ai suoi oltre 2.000 dipendenti due giorni di ferie aggiuntivi come riconoscimento del duro lavoro svolto durante lo scorso anno. L'azienda consentirà a tutti i dipendenti di usufruire di queste giornate come tempo per se stessi o da dedicare ad amici e familiari, ove possibile.Questi giorni retribuiti aggiuntivi possono essere utilizzati da tutti i dipendenti, compresi quelli che sono in procinto di lasciare l’azienda (quindi durante il periodo di preavviso) o che sono ancora in prova, in qualsiasi momento, prima del 30 novembre 2021. I Giorni Benessere (Wellbeing Days) fanno parte di un progetto più ampio volto a creare un miglior ambiente di lavoro per i dipendenti Revolut nel mondo.