Record nuovi casi COVID, Apple torna a chiudere 32 negozi in Usa. Trump tuona: niente lockdown

Laura Naka Antonelli 26 giugno 2020 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

Si fa sempre più concreta la paura di una seconda fase di lockdown negli Stati Uniti, dovuta alla recrudescenza del coronavirus.Apple torna a chiudere i suoi negozi, 32 punti vendita, dopo il balzo di nuovi casi COVID-19. A partire dalla giornata di oggi, venerdì 26 giugno, il colosso californiano abbasserà le serrande di 14 negozi in Florida, portando il totale del secondo round di chiusure a 32 negozi negli Usa.Gli altri siti coinvolti dalla decisione di Apple sono l'area di Houston, in Texas e gli stati dell'Arizona, del South Carolina e del North Carolina.Negli Stati Uniti, i casi di nuovi contagi hanno toccato ieri, giovedì 25 giugno, un nuovo record giornaliero: i dipartimenti sanitari statali hanno comunicato che le nuove infezioni da COVID-19 sono state pari a 39.327, più del record che era stato testato alla vigilia, a +38.115.Il massimo di casi è stato riportato in Texas, Alabama, Missouri e Nevada. Il bilancio delle vittime è stato, nella sola giornata di ieri, pari a 2.500 decessi.Alle prese con le elezioni presidenziali, Donald Trump ha dato tuttavia poca importanza alla cosa, tuonando che l'economia americana sta tornando a ruggire, e che non ci sarà alcun nuovo lockdown:"Le morti provocate dal coronavirus stanno scendendo. Il tasso di mortalità è tra i più bassi al mondo. La nostra economia è tornata a ruggire e NON sarà chiusa".