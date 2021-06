RBA conferma tassi e target tassi titoli di stato. Prevede Pil Australia +4,75% in 2021

Laura Naka Antonelli 1 giugno 2021 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

L'RBA - Reserve Bank of Australia, banca centrale dell'Australia - ha lasciato i tassi principali di riferimento invariati allo 0,10%, confermando allo 0,10% anche il target dei rendimenti dei titoli di stato a tre anni.L'RBA ha sottolineato che la ripresa dell'economia australiana si sta rivelando più forte delle attese e che dovrebbe continuare.Lo scenario di base della banca centrale per il Pil dell'Australia è di una crescita del 4,75% nel 2021 e del 3,50% nel 2022.In ogni caso, la banca centrale ha sottolineato che i tassi non saranno alzati fino a quando il tasso di inflazione non oscillerà in modo sostenibile nel range compreso tra il 2% e il 3%, situazione che la RBA stima non verificarsi prima del 2024.