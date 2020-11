Qualcomm: guidance molto sopra le attese. Notizia positiva per STM (analisti)

Alessandra Caparello 5 novembre 2020 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

Una forte domanda di chip 5G ha permesso a Qualcomm di archiviare sales di 6.5 miliardi (+35% yoy) per il terzo trimestre del 2020, il 14% sopra le attese di consenso. Inoltre per il 2021 ha indicato un mercato per gli smartphone 5G fra 450-550mn di unità dalle circa 200mn del 2020. La notizia è molto positiva per tutti i fornitori di chip smartphone fra cui STM che Equita Sim stima derivi circa 1/4 del fatturato nel segmento dell`elettronica personale (smartphone, tablets e accessori).Gli esperti della Sim segnalano però anche che, secondo Bloomberg, Apple avrebbe dei problemi di approvvigionamento di power chip rendendo più difficile soddisfare la domanda nel trimestre corrente.