Procter&Gamble: titolo in rialzo dopo trimestrale migliore delle stime e upgrade guidance

Laura Naka Antonelli 20 ottobre 2020 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

Procter&Gamble in rialzo dopo la pubblicazione dei risultati di bilancio, che hanno messo in evidenza una trimestrale migliore delle attese. Il colosso dei beni al consumo ha anche alzato le stime sull'anno fiscale 2021.In particolare, nel primo trimestre fiscale, gli utili netti si sono attestati a $4,28 miliardi, o $1,63 per azione, in rialzo rispetto ai $3,59 miliardi, o $1,36 per azione.Gli analisti intervistati da FactSet avevano previsto un attivo per azione di $1,42.Il fatturato è salito a $19,32 miliardi, rispetto ai $17,80 miliardi del primo trimestre fiscale del 2019, meglio dei $18,38 miliardi precedenti.P&G ha rivisto al rialzo la guidance sul fatturato dell'anno fiscale 2021 al range compreso tra +3%/+4%, dalla precedente forchetta compresa +1% e +3% e rispetto al +3% stimato dal consensus, a $73,11 miliardi.Il gigante americano stima inoltre una crescita dell'eps tra il +4% e il +9% rispetto al 2020, a $4,96. L'eps adjusted è atteso in rialzo tra il +5% e il +8% dai $5,12 del primo trimestre fiscale del 2019.