Private Markets, Azimut acquisisce partecipazione nell'americana Pathlight Capital

26 luglio 2021

Una mossa importante nell'ambito degli asset alternativi. Azimut, tramite la sua controllata americana Azimut Alternative Capital Partners, ha acquisito una partecipazione di minoranza in Pathlight Capital, una delle principali società di Private Credit specializzata in investimenti Asset Based Lending con sede vicino a Boston.AACP è stata costituita a novembre 2019 con l'obiettivo di creare partnership con società di gestione specializzate negli investimenti alternativi negli Stati Uniti. Dopo il primo deal siglato a luglio 2020 con Kennedy Lewis che opera nel settore del Private Credit, e il progetto strategico con le famiglie Bezos e Moross per sviluppare HighPost Capital, società di Private Equity specializzata in investimenti nel settore consumer, l'accordo con Pathlight rappresenta la terza operazione conclusa in 18 mesi di attività. E le masse complessive gestite dai Partner di AACP nel settore degli alternativi raggiungono oltre $ 8 miliardi.Pathlight Capital è un gestore di private credit dedicato a supportare le esigenze di società che operano in diversi settori, fornendo prestiti asset-based su garanzia di beni materiali e immateriali. Fornisce soluzioni di finanziamento per consentire alle aziende di accedere a maggiore liquidità con lo scopo di finanziare il capitale circolante, il rifinanziamento del debito, la crescita, le acquisizioni, i dividendi e le strategie di turnaround. Attualmente gestisce circa $ 1,4 miliardi attraverso due fondi di investimento e altri veicoli gestiti.